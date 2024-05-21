أكد أمين الصندوق بنادي الزمالك المصري، حسام المندوه، أن النادي سيتعامل بجدية مع ملف سوء تنظيم مراسم التتويج بكأس الكونفيدرالية، يوم الأحد الماضي، على حساب نهضة بركان المغربي.

وأدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ما وصفه بسوء سلوك الجماهير أثناء وبعد مباراة إياب الدور النهائي لمسابقة كأس الكونفيدرالية، والفوضى الذي حدث بعد اللقاء، في استاد القاهرة، وأحال الأمر للتحقيق.

وقال المندوه في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "هناك جدية من مجلس الإدارة في ملف سوء التنظيم، لأن المليوني دولار المكافأة الخاصة بالبطولة تكثر العيون عليها، وسمعت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف سيوقع غرامات بسبب سوء التنظيم".

وأضاف: "كنت متواجدا في أرض الملعب عقب نهاية اللقاء وخلال مراسم التتويج، وبسبب الفرحة والسعادة بعد اللقب لم نركز أين يوجد الخطأ، الجميع كانوا سعداء".

وواصل: "مجلس الإدارة جلس خلال الساعات الماضية، ويرى أن الملف كاملا يحتاج إلى مراجعة ولماذا حدثت الأخطاء، ولابد من محاسبة من أخطأ".

وأتم حسام: "هناك تشابك كبير وسندرس الملف، ونعد الجمهور بأن هذه المشكلة ستكون آخر مشكلة أو هذا الشكل غير الإيجابي سيكون آخر مرة في تتويجات الزمالك، ونسعى أن يكون الأبيض دائما على منصات التتويج". (روسيا اليوم)