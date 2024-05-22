بعد تجربة قصيرة.. بوتشيتينو يعلق على رحيله عن تشيلسي

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علق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، على قرار فسخ عقده مع فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بالتراضي مع نهاية الموسم الحالي، مشيرا إلى أن "البلوز" أصبح على الطريق الصحيح.وأعلن نادي تشيلسي، يوم أمس الثلاثاء، عن رحيل المدير الفني للفريق، ماوريسيو بوتشيتينو، بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين.وأوضح النادي اللندني أنه لن يقوم بالإدلاء بأي تعليقات أخرى إلى حين تعيين مدرب جديد، والذي سيكون المدرب الرابع للفريق منذ عام 2022.