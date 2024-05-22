Advertisement

رياضة

بعد تجربة قصيرة.. بوتشيتينو يعلق على رحيله عن تشيلسي

Lebanon 24
22-05-2024 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1202774-638519857504304628.jpg
Doc-P-1202774-638519857504304628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، على قرار فسخ عقده مع فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بالتراضي مع نهاية الموسم الحالي، مشيرا إلى أن "البلوز" أصبح على الطريق الصحيح.

وأعلن نادي تشيلسي، يوم أمس الثلاثاء، عن رحيل المدير الفني للفريق، ماوريسيو بوتشيتينو، بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين.
Advertisement

وأوضح النادي اللندني أنه لن يقوم بالإدلاء بأي تعليقات أخرى إلى حين تعيين مدرب جديد، والذي سيكون المدرب الرابع للفريق منذ عام 2022.
 
وقال ماوريسيو بوتشيتينو: "شكرا لملاك تشيلسي والمديرين الرياضيين على إتاحة الفرصة لأن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "النادي الآن في وضع جيد لمواصلة المضي قدما في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا في السنوات القادمة". (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-05-22
03:08 | 2024-05-22
00:02 | 2024-05-22
23:00 | 2024-05-21
15:00 | 2024-05-21
12:30 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24