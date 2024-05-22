أي دولة تستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2026؟

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، أن العاصمة الهنغارية بودابست، ستستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في عام 2026، على ملعب "بوشكاش أرينا".كما منح "يويفا" مدينة إسطنبول التركية حق استضافة نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2026 ودوري المؤتمر الأوروبي في 2027.