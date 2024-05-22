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رياضة

منشور لمحمد صلاح مثير للجدل.. "محاط بالحمقى"!

Lebanon 24
22-05-2024 | 16:28
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نشر النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه على "انستغرام" صورة لكتاب يقرأه بعنوان "مُحاط بالحمقى".
وشارك صلاح متابعيه عبر خاصية "الستوري"، صورة غلاف كتاب يحمل اسم "محاط بالحمقى... الأنماط الأربعة للسلوك البشري"، وهو كتاب لتوماس إريكسون.
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