يوم عيد ميلاده.. ديوكوفيتش يتأهّل إلى ربع النهائي في جنيف

احتفل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً بعيد ميلاده السابع والثلاثين، أمس الأربعاء، بفوزه على الألماني يانيك هانفمان، في دورة جنيف السويسرية في كرة المضرب وبلوغه الدور ربع النهائي.



Advertisement وكسر ديوكوفيتش إرسال منافسه المصنّف 58 عالمياً منتصف المجموعة الأولى ليتقدم 4-2، لكن الألماني رفض خسارة المجموعة بسهولة وسنحت له 5 فرص لكسر إرسال الصربي في الشوط التاسع، إلا أن ديوكوفيتش حسم الامر لصالحه 6-3.





وفي نهاية المباراة، احتفل الجمهور بعيد ميلاد ديوكوفيتش وأنشدوا له أغنية "هابي بيرثداي" مع قالب من الحلوى والشموع على أرضية الملعب.

وكسر ديوكوفيتش إرسال منافسه المصنّف 58 عالمياً منتصف المجموعة الأولى ليتقدم 4-2، لكن الألماني رفض خسارة المجموعة بسهولة وسنحت له 5 فرص لكسر إرسال الصربي في الشوط التاسع، إلا أن ديوكوفيتش حسم الامر لصالحه 6-3.وفي نهاية المباراة، احتفل الجمهور بعيد ميلاد ديوكوفيتش وأنشدوا له أغنية "هابي بيرثداي" مع قالب من الحلوى والشموع على أرضية الملعب.