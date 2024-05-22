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رياضة

يوم عيد ميلاده.. ديوكوفيتش يتأهّل إلى ربع النهائي في جنيف

Lebanon 24
22-05-2024 | 23:00
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احتفل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً بعيد ميلاده السابع والثلاثين، أمس الأربعاء، بفوزه على الألماني يانيك هانفمان، في دورة جنيف السويسرية في كرة المضرب وبلوغه الدور ربع النهائي.
 
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 وكسر ديوكوفيتش إرسال منافسه المصنّف 58 عالمياً منتصف المجموعة الأولى ليتقدم 4-2، لكن الألماني رفض خسارة المجموعة بسهولة وسنحت له 5 فرص لكسر إرسال الصربي في الشوط التاسع، إلا أن ديوكوفيتش حسم الامر لصالحه 6-3.
 
 
وفي نهاية المباراة، احتفل الجمهور بعيد ميلاد ديوكوفيتش وأنشدوا له أغنية "هابي بيرثداي" مع قالب من الحلوى والشموع على أرضية الملعب.
 
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