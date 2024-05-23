ليس ميسي.. نجم مخضرم يقود الأرجنتين في أولمبياد باريس فمن هو؟

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يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن المشاركة مع منتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا، في منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024".ووفقًا لما ورد عن قناة "tyc sports" الأرجنتينية، فإن حارس المرمى إيميليانو مارتينيز والمدافع نيكولاس أوتامندي والمهاجم جوليان ألفاريز، سيمثلون الثلاثي فوق السن المُستدعى للمشاركة مع منتخب الأرجنتين الأولمبي في دورة باريس.وبذلك، من المُتوقع أن يكون أوتامندي (36 عامًا) قائدًا لمنتخب الأرجنتين في منافسات كرة القدم، التي ستُقام خلال الفترة بين 24 تموز وحتى 9 آب.ويحق لكل منتخب مشارك في الدورة الأولمبية أن يستعين بـ3 لاعبين تزيد أعمارهم عن حاجز الـ23 عامًا، على أن تتألف القائمة النهائية لكل فريق من 18 لاعبًا فقط.وكان مراقبون توقعوا أن يشارك ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين المشارك بالألعاب الأولمبية، لكن تقارير صحفية أفادت بصعوبة تحقيق ذلك، بسبب رغبة اللاعب في التركيز على مباريات ناديه الحالي، إنتر ميامي الأميركي بعد العودة من بطولة كوبا أميركا المقبلة.ومن المُقرر أن يشارك ميسي مع منتخب الأرجنتين الأول في بطولة كوبا أميركا 2024، المُقررة إقامتها بالولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة بين 20 حزيران و14 تموز المقبلين.