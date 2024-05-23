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رياضة

هل يتولى أليغري تدريب الاتحاد؟

Lebanon 24
23-05-2024 | 01:49
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تحدث جيوفاني برانشيني، وكيل أعمال ماسيميليانو أليغري المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي نادي اتحاد جدة بحضور رامون بلانيس المدير الرياضي للنادي.

وكان اليغري قد رحل عن تدريب يوفنتوس الإيطالي، عقب التتويج بكأس إيطاليا على حساب أتالانتا، حيث هدد أحد الصحفيين الإيطاليين، ليقرر النادي الانفصال عنه.
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وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لبرانشيني في مقر نادي اتحاد جدة بالسعودية، حيث ربطوا ذلك بالتقارير التي ذكرت أن المدرب الإيطالي المخضرم مرشح لخلافة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في تدريب "النمور".

وعند سؤاله ما إذا كان ذلك الاجتماع يتعلق بانتقال المدرب أليغري المحتمل إلى الاتحاد، قال برانشيني في تصريح خاص إلى موقع "winwin" في هذا الصدد: "ما من شيء هناك على الإطلاق، وظيفتي هي زيارة مختلف الأندية".

وسبق للمدرب الإيطالي العمل مديرًا فنيًا لميلان ويوفنتوس وكالياري وساسولو وسبال وأندية أخرى في إيطاليا، وفي هذا الموسم مع فريق "السيدة العجوز"، قاد فريقه في 41 مباراة بمختلف المسابقات، محققًا الانتصار في 22 مباراة والتعادل في 13 مقابل الهزيمة في 6 لقاءات.

وتُوج أليغري البالغ من العمر 56 عامًا وهو مدرب ببطولة الدوري الإيطالي 6 مرات، كأس إيطاليا 5 مرات، كأس السوبر الإيطالي 3 مرات. (winwin)
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