ليلة تاريخية.. "أتالانتا" يتوّج بلقب بطل الدوري الأوروبي لأول مرّة

واخيرا كتب "أتالانتا" الإيطالي اسمه في التاريخ الرياضي .. اذ تُوّج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم لأول مرّة هذا الموسم 2023-24؛ بعد سحقه "باير ليفركوزن" الألماني الذي "لا يهزم"، بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين الأربعاء، على أرضية ملعب "أفيفا" بالعاصمة دبلن لجمهورية أيرلندا.

واستحق "أتالانتا" أن يكون بطل الدوري الأوروبي، بعدما تغلّب على بطل الدوري الألماني وكسر سلسلة انتصاراته التاريخية هذا الموسم (51 مباراة بدون هزيمة)، ليحصد الفريق الإيطالي اللقب في ليلة تاريخية لنجمه النيجيري أديمولا لوكمان، ومدرّبه "العجوز" غاسبيريني الذي قدّم درسًا قاسيًا، لن ينساه خصمه الألماني الواعد تشابي ألونسو.

طرد نحس النهائيات

غاسبيريني البالغ من العمر 66 عامًا و117 يومًا، بأسلوبه التكتيكي، قاد "أتالانتا" للتتويج باللقب الثاني في تاريخه والأول منذ 61 عامًا، وتحديدًا منذ عام 1963 عندما فاز بكأس إيطاليا بعد تغلبه في المباراة النهائية على "تورينو" بنتيجة 3-1، وبعد هذا التتويج خسر "النيراتزوري" 5 نهائيات جميعها في كأس إيطاليا أعوام 1987 و1996 و2019 و2021 و2024 على التوالي.

كما نجح غاسبيريني في طرد نحس خسارة النهائيات الذي لازمه طيلة مسيرته التدريبية، والتي بدأت قبل 30 عامًا، بإشرافه على فريق الشباب لنادي "يوفنتوس" عام 1994.

وخسر المدرب الإيطالي 3 نهائيات في مسيرته المهنية جميعها على رأس الجهاز الفني لنادي "أتالانتا" وفي مسابقة كأس إيطاليا كذلك، حيث انهزم في نهائي 2019 ضد "لاتسيو"، ثم خسر في نهائيي عامي 2019 و2024 أمام "يوفنتوس".

وتمكن من إهداء إيطاليا أول لقب في بطولة الدوري الأوروبي منذ عام 1999، على اعتبار أن آخر نادٍ إيطالي تُوّج بهذا اللقب كان نادي "بارما" قبل 25 عامًا من الآن. وأصبح غاسبيريني كذلك، أكبر مدرّب يفوز بأول ألقابه الأوروبية في سنه، وثاني مدرّب إيطاليا يتوج ببطولة الدوري الأوروبي بمسماها الجديد منذ ماوريسيو ساري برفقة تشيلسي الإنكليزي عام 2019.

ماذا عن بطل الليلة التاريخية؟

كان النيجيري أديمولا لوكمان، بلا شك هو بطل الليلة التاريخية في دبلن، حيث سجل الثلاثية التي فاز بها "أتالانتا" وكان أخطر لاعب على أرض الملعب، حيث تلاعب بدفاع المنافس وزار شباكه 3 مرّات بكل الطرق الممكنة.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن لوكمان أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل ثلاثية في نهائي الدوري الأوروبي بالمسمى الحديث، بينما ذكرت شبكة "أوبتا"، أن النيجيري هو أول لاعب أفريقي يسجل هاتريك في نهائي بطولة أوروبية.

وقد قاد لوكمان "أتالانتا" إلى حصد كأس الدوري الأوروبي بأداء استثنائي، ليحجز مكانه تلقائيًا في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.