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رياضة

فريق الأحلام.. ليفاندوسكي تجاهل ميسي ورونالدو!

Lebanon 24
23-05-2024 | 11:30
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استبعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي كلا من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، من فريق أحلامه المكون من 5 لاعبين.

وقال ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، في حوار أجراه مع صحيفة "ذا صن" البريطانية: "في حراسة المرمى، أفكر في تافاريل من البرازيل. كان يلعب قبل 20 عاما، لكن هو حارس المرمى الذي أحببت مشاهدته".
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وأضاف المهاجم البولندي: "في الدفاع سأختار بويول، ولدي 3 لاعبين آخرين، لذلك أنا الآن لدي فريق هجومي".

وتابع: "في خط الوسط، سأختار زيدان، ثم تيري هنري في الهجوم. أنا المدرب وسأكون واقفا على الخط، وأستطيع إدارتهم".

واختتم: "يتبقى لاعب آخر؟ آه نعم. سأختار رونالدينيو بالتأكيد". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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