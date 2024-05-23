سُداسية الهبوط انتهت.. إليكم الأندية اللبنانية التي عادت إلى الدرجة الثانية

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تمكن كل من نادي "الشباب الغازية" و "الحكمة بيروت" من البقاء في مصاف نوادي الدرجة الاولى في كرة القدم. في حين عاد الاهلي النبطية وهبط طرابلس الرياضي الى مصاف نوادي الدرجة الثانية.وتعادل بعد ظهر اليوم الشباب الغازية وطرابلس الرياضي سلبا 0 - 0 على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة.وفاز الحكمة على الاهلي النبطية 1 - 0، على ملعب نادي العهد على طريق المطار، في المرحلة الاخيرة من "سداسية الهبوط" ايابا، للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12 في ختام مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني ال63. (الوكالة الوطنية للإعلام)