Advertisement

رياضة

صفقة ضخمة.. عين الهلال السعودي على ميلان

Lebanon 24
23-05-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1203281-638520881922767296.jpg
Doc-P-1203281-638520881922767296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "O Jogo" البرتغالية، بأن نادي الهلال بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، يخطط للتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن: "أنطونيو لياو والد اللاعب سيقود المفاوضات بنفسه حيث سيتواجد في المملكة العربية السعودية بنهاية هذا الأسبوع للحديث عن صفقة محتملة مع الهلال".
Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أن: "المفاوضات ستتم بمساعدة الوسيط البرتغالي ماريو روي المرتبط بالسوق السعودي فيما يتعلق بالانتقالات، حيث سبق وأن أكد دوره في جلب نيمار إلى الهلال وأوتافيو مع النصر".

وبحسب مصادر الصحيفة البرتغالية، فإن البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس (69) المدير الفني للهلال، وافق على التعاقد مع لياو من أجل تقوية الفريق وتحقيق إنجاز غير مسبوق لناد عربي على مستوى كأس العالم للأندية.

وسيتعين على الهلال دفع الشرط الجزائي في عقد لياو مع ميلان والمقدر بـ175 مليون يورو، ولكن "الزعيم" قد يتقدم بعرض قوي "للروسونيري" بهدف السماح للنجم البرتغالي بالرحيل، وفقا لما أوضحته الصحيفة. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2024-05-23
15:00 | 2024-05-23
13:30 | 2024-05-23
13:00 | 2024-05-23
12:00 | 2024-05-23
11:30 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24