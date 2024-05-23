صفقة ضخمة.. عين الهلال السعودي على ميلان

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أفادت صحيفة "O Jogo" البرتغالية، بأن نادي الهلال بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، يخطط للتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأوضحت الصحيفة أن: "أنطونيو لياو والد اللاعب سيقود المفاوضات بنفسه حيث سيتواجد في المملكة العربية السعودية بنهاية هذا الأسبوع للحديث عن صفقة محتملة مع الهلال".وأشارت الصحيفة إلى أن: "المفاوضات ستتم بمساعدة الوسيط البرتغالي ماريو روي المرتبط بالسوق السعودي فيما يتعلق بالانتقالات، حيث سبق وأن أكد دوره في جلب نيمار إلى الهلال وأوتافيو مع النصر".وبحسب مصادر الصحيفة البرتغالية، فإن البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس (69) المدير الفني للهلال، وافق على التعاقد مع لياو من أجل تقوية الفريق وتحقيق إنجاز غير مسبوق لناد عربي على مستوى كأس العالم للأندية.وسيتعين على الهلال دفع الشرط الجزائي في عقد لياو مع ميلان والمقدر بـ175 مليون يورو، ولكن "الزعيم" قد يتقدم بعرض قوي "للروسونيري" بهدف السماح للنجم البرتغالي بالرحيل، وفقا لما أوضحته الصحيفة. (روسيا اليوم)