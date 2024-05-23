"الكأس المُعجزة".. كيف علّق مدرّب أتلانتا على الفوز التاريخيّ

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صرح الإيطالي جان بييرو غاسبيريني المدير الفني لنادي أتلانتا بأنه فخور بجلب كأس الدوري الأوروبي لكرة القدم إلى إيطاليا بعد 25 عاما بفوز فريقه على باير ليفركوزن الألماني.وتوج نادي أتلانتا لأول مرة في تاريخه بلقب قاري، بفوز على باير ليفركوزن الألماني (3-0) في النهائي الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، في العاصمة افيرلندية دبلن، ليعيد فريق مدينة بيرغامو أعاد الأندية الإيطالية إلى منصات التتويج بعد غياب 25 عاما، وتحديدا عندما فاز بارما على مارسيليا الفرنسي (3-0) أيضا، في نهائي 1999، ليتوج باللقب الأوروبي بحلته القديمة، وكان يعرف بـ"كأس الاتحاد الأوروبي".وقال جان بييرو غاسبيريني بعد الفوز باللقب التاريخي: "نحن في غاية السعادة. كلّنا دخلنا التاريخ، الجماهير التي تنقلت بأعداد كبيرة من برغامو إلى دبلن، اللاعبون والجهاز الفني والإدارة".وأضاف: "فخور جدا بإيطاليا كلها لأنها كانت كأسا ملعونة. إنتر وروما فقط بلغا النهائي على مدار الـ25 عاما الماضية وخسرا. ربما يكون الفوز بها مع أتلانتا إحدى تلك القصص الرائعة في كرة القدم التي نادرا ما تحدث، وهذا يظهر أنه لا يزال هناك مجال للجدارة والاستحقاق في كرة القدم.وواصل المدرب الإيطالي المخضرم: "لا يزال هناك مجال لمزيد من الأفكار، والأمر لا يتعلق فقط بالأرقام والأندية الكبيرة في الدوري".كان غاسبريني بالفعل على وشك التتويج بأول ألقابه كمدرب في العام 2011، عندما تولى القيادة الفنية لفريق إنتر ميلان الإيطالي، وقاده في مباراة السوبر المحلي أمام الجار والغريم التاريخي ميلان.لكن مباراة "الديربي" في السوبر الإيطالي انتهت بفوز ميلان (2-1)، ليحرم الأخير غاسبريني من التتويج بأول ألقابه في عالم كرة القدم.وبسبب تلك المباراة، دخل إنتر ميلان النفق المظلم تحت قيادة جان بييرو غاسبيريني وخسر في انطلاقة الدوري الإيطالي على يد باليرمو (3-4) ثم تعادل سلبا على ملعبه أمام روما، وخسر بعدها بين جماهيره أمام طرابزون سبور التركي في دوري أبطال أوروبا، ليغادر مبكرا من الباب الضيق. (روسيا اليوم)