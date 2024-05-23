25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لاعب برازيلي متّهم بحصوله "عمدًا" على بطاقات صفراء!
Lebanon 24
23-05-2024
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لاعب وسط وستهام يونايتد البرازيلي لوكاس باكيتا، بانتهاك قواعد المراهنات الخاصة به، بعد تحقيق في مزاعم بأن اللاعب الدولي حصل عمدا على بطاقات صفراء.
ووجه الاتحاد المحلي للعبة الاتهام إلى باكيتا بارتكاب 4 انتهاكات لقواعده بما يتعلق بسلوكه في مباريات وستهام في الدوري أمام ليستر سيتي في أيلول 2022، وأستون فيلا في آذار 2023، وليدز في مايو وبورنموث في آب من العام نفسه.
Advertisement
كما تم اتهام اللاعب البالغ 26 عاما بانتهاكين آخرين بشأن الفشل المزعوم في "الامتثال وفقا لقاعدة الاتحاد الإنكليزي أف2".
وحقق الاتحاد مع باكيتا في أيلول الماضي وحصل على حق الوصول إلى هاتفه، وبدأ التحقيق بعد أنماط مراهنة مشبوهة أحاطت بالبطاقة الصفراء التي حصل عليها باكيتا بسبب دفعه مدافع بورنموث الأوكراني إيليا زابارني في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في المرحلة الافتتاحية لهذا الموسم.
وقال الاتحاد في بيان الخميس: "تم اتهام لوكاس باكيتا لاعب وستهام يونايتد بسوء السلوك بشأن الانتهاكات المزعومة لقواعد الاتحاد الإنكليزي".
وتابع: "يُزعم أنه سعى بشكل مباشر للتأثير على المسار أو السلوك أو أي جانب آخر من هذه المباريات من خلال السعي عمدا للحصول على بطاقة من الحكم لغرض غير لائق وهو التأثير على سوق المراهنات بحيث يستفيد شخص أو أكثر من هذه المراهنات". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بتجاعيد في وجهها ومن دون فلتر.. هيفا وهبي تخطف الأنظار في مهرجان "كان" شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
بتجاعيد في وجهها ومن دون فلتر.. هيفا وهبي تخطف الأنظار في مهرجان "كان" شاهدوا كيف بدت (فيديو)
00:17 | 2024-05-23
23/05/2024 12:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيد وعدد من الجرحى.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية (صور وفيديو)
Lebanon 24
شهيد وعدد من الجرحى.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية (صور وفيديو)
00:50 | 2024-05-23
23/05/2024 12:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يكشفون الحقيقة.. هل أسقط "ليزر فضائي" مروحية الرئيس الإيراني؟
Lebanon 24
خبراء يكشفون الحقيقة.. هل أسقط "ليزر فضائي" مروحية الرئيس الإيراني؟
05:51 | 2024-05-23
23/05/2024 05:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
09:15 | 2024-05-23
23/05/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يعنيه استهداف فران
Lebanon 24
هذا ما يعنيه استهداف فران
02:15 | 2024-05-23
23/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:30 | 2024-05-23
قائمة منتخب إيطاليا الأولية لـ"يورو 2024".. إليكم من ضمّت ومن غاب عنها
16:00 | 2024-05-23
ريال مدريد تصدّر القائمة.. إليكم أغلى 10 أندية في العالم
13:30 | 2024-05-23
بالجملة.. سلسلة عقوبات من الـ"يويفا" على برشلونة فما هي؟
13:00 | 2024-05-23
"الكأس المُعجزة".. كيف علّق مدرّب أتلانتا على الفوز التاريخيّ
12:30 | 2024-05-23
صفقة ضخمة.. عين الهلال السعودي على ميلان
12:00 | 2024-05-23
سُداسية الهبوط انتهت.. إليكم الأندية اللبنانية التي عادت إلى الدرجة الثانية
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
23/05/2024 23:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
23/05/2024 23:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
23/05/2024 23:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24