لاعب برازيلي متّهم بحصوله "عمدًا" على بطاقات صفراء!

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اتهم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لاعب وسط وستهام يونايتد البرازيلي لوكاس باكيتا، بانتهاك قواعد المراهنات الخاصة به، بعد تحقيق في مزاعم بأن اللاعب الدولي حصل عمدا على بطاقات صفراء.ووجه الاتحاد المحلي للعبة الاتهام إلى باكيتا بارتكاب 4 انتهاكات لقواعده بما يتعلق بسلوكه في مباريات وستهام في الدوري أمام ليستر سيتي في أيلول 2022، وأستون فيلا في آذار 2023، وليدز في مايو وبورنموث في آب من العام نفسه.كما تم اتهام اللاعب البالغ 26 عاما بانتهاكين آخرين بشأن الفشل المزعوم في "الامتثال وفقا لقاعدة الاتحاد الإنكليزي أف2".وحقق الاتحاد مع باكيتا في أيلول الماضي وحصل على حق الوصول إلى هاتفه، وبدأ التحقيق بعد أنماط مراهنة مشبوهة أحاطت بالبطاقة الصفراء التي حصل عليها باكيتا بسبب دفعه مدافع بورنموث الأوكراني إيليا زابارني في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في المرحلة الافتتاحية لهذا الموسم.وقال الاتحاد في بيان الخميس: "تم اتهام لوكاس باكيتا لاعب وستهام يونايتد بسوء السلوك بشأن الانتهاكات المزعومة لقواعد الاتحاد الإنكليزي".وتابع: "يُزعم أنه سعى بشكل مباشر للتأثير على المسار أو السلوك أو أي جانب آخر من هذه المباريات من خلال السعي عمدا للحصول على بطاقة من الحكم لغرض غير لائق وهو التأثير على سوق المراهنات بحيث يستفيد شخص أو أكثر من هذه المراهنات". (سكاي نيوز عربية)