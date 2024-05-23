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رياضة
ريال مدريد تصدّر القائمة.. إليكم أغلى 10 أندية في العالم
Lebanon 24
23-05-2024
|
16:00
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حافظ نادي ريال مدريد الإسباني على صدارة قائمة أغلى أندية العالم وفقًا لآخر تصنيف سنوي من مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، بواقع 6.6 مليارات دولار.
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وذكر تقرير "فوربس" أن ريال مدريد يجني سنويًا ما قيمته 205 ملايين دولار كعائدات من الممولين التي يضعونها على القمصان الرسمية للاعبين، وهو أعلى معدل من بين جميع الأندية في العالم، بينما حقق النادي ربحًا تشغيليًا قيمته 76 مليون دولار خلال هذا العام.
بدوره، حافظ نادي مانشستر يونايتد على وصافة ترتيب قائمة أغلى أندية العالم خلال عام 2024، بقيمة 6.55 مليارات دولار، محققًا هو الآخر زيادة بأكثر من نصف مليار دولار مقارنة بتصنيف العام الماضي، وقد يكون لذلك علاقة بقدوم عائلة غليزر لتكون مساهمًا رئيسيًا في شركة النادي.
وظل برشلونة الإسباني في المركز الثالث في الترتيب، حيث بقيمة 5.6 مليارات دولار، مع تسجيل عجز في الأرباح التشغيلية وصل إلى 145 مليون دولار، بسبب الخسائر التي لا يزال يتحملها النادي منذ جائحة كورونا كوفيد- 19.
ولم يختلف الترتيب في المركزين الرابع والخامس مقارنةً بالعام الماضي أيضًا، حيث ظل ليفربول الإنجليزي خلف برشلونة بقيمة 5.37 مليارات يورو، مع أرباح تشغيلية بلغت 102 مليون دولار خلال العام الحالي.
أما مانشستر سيتي فيأتي في المركز الخامس بقيمة 5.1 مليارات دولار، مسجلًا زيادة بلغت 200 مليون دولار مقارنةً بالعام الماضي، بينما بلغت مداخيل النادي التشغيلية خلال هذا العالم 148 مليون دولار.
قائمة أغلى أندية العالم لعام 2024
ريال مدريد (6.6 مليارات دولار أمريكي).
مانشستر يونايتد (6.55 مليارات).
برشلونة (5.6 مليارات).
ليفربول (5.37 مليارات).
مانشستر سيتي (5.1 مليارات).
بايرن ميونخ (5 مليارات).
باريس سان جيرمان (4.4 مليارات).
توتنهام هوتسبير (3.2 مليارات).
تشلسي (3.1 مليارات).
أرسنال (2.6 مليار). (winwin)
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