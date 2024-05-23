ريال مدريد تصدّر القائمة.. إليكم أغلى 10 أندية في العالم

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حافظ نادي ريال مدريد الإسباني على صدارة قائمة أغلى أندية العالم وفقًا لآخر تصنيف سنوي من مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، بواقع 6.6 مليارات دولار.وذكر تقرير "فوربس" أن ريال مدريد يجني سنويًا ما قيمته 205 ملايين دولار كعائدات من الممولين التي يضعونها على القمصان الرسمية للاعبين، وهو أعلى معدل من بين جميع الأندية في العالم، بينما حقق النادي ربحًا تشغيليًا قيمته 76 مليون دولار خلال هذا العام.بدوره، حافظ نادي مانشستر يونايتد على وصافة ترتيب قائمة أغلى أندية العالم خلال عام 2024، بقيمة 6.55 مليارات دولار، محققًا هو الآخر زيادة بأكثر من نصف مليار دولار مقارنة بتصنيف العام الماضي، وقد يكون لذلك علاقة بقدوم عائلة غليزر لتكون مساهمًا رئيسيًا في شركة النادي.وظل برشلونة الإسباني في المركز الثالث في الترتيب، حيث بقيمة 5.6 مليارات دولار، مع تسجيل عجز في الأرباح التشغيلية وصل إلى 145 مليون دولار، بسبب الخسائر التي لا يزال يتحملها النادي منذ جائحة كورونا كوفيد- 19.