بطريقة غريبة.. رونالدو يُهدر أهدافًا ثمينة (فيديو)

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
فرصة غريبة مهدرة من الأسطورة كريستيانو رونالدو 😨😨😨😨😨!!pic.twitter.com/i371TydI9W
— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 23, 2024
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
فرصة غريبة مهدرة من الأسطورة كريستيانو رونالدو 😨😨😨😨😨!!pic.twitter.com/i371TydI9W
#رونالدو_مطلب_اتحادي
ماتوقع ان فيه لاعب قادر يعوّض حجازي وفيلبي إلا رونالدو واللاعب خبره ونحتاجه
الهمه ياجمهور الذهب pic.twitter.com/2lM2PUXJNN
— ZA (@JK4) May 23, 2024
#رونالدو_مطلب_اتحادي
ماتوقع ان فيه لاعب قادر يعوّض حجازي وفيلبي إلا رونالدو واللاعب خبره ونحتاجه
الهمه ياجمهور الذهب pic.twitter.com/2lM2PUXJNN