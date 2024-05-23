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رياضة

بطريقة غريبة.. رونالدو يُهدر أهدافًا ثمينة (فيديو)

Lebanon 24
23-05-2024 | 23:00
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يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، مسلسل إهدار الفرص السهلة، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 33 من دوري "روشن" السعودي.

وانفرد رونالدو بمرمى حارس المرمى مارتن كامبانيا في الدقيقة 25 وحاول تسديدة الكرة "لوب" من فوق رأس حارس مرمى الرياض، لكنها مرت بجوار القائم.
 
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وبعد دقاق فشل "صاروخ مادير" في متابعة كرة عرضة في المرمى.
 
وكان رونالدو قد أضاع رونالدو عدة محاولات تهديفية أمام مرمى المغربي ياسين بونو حارس الهلال، في لقاء "الديربي" الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، ليواصل "الدون" إنهاء الهجمات بشكل غريب أيضا أمام الرياض.

المصدر: روسيا اليوم
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