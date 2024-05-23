بطريقة غريبة.. رونالدو يُهدر أهدافًا ثمينة (فيديو)

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، مسلسل إهدار الفرص السهلة، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 33 من دوري "روشن" السعودي.



وانفرد رونالدو بمرمى حارس المرمى مارتن كامبانيا في الدقيقة 25 وحاول تسديدة الكرة "لوب" من فوق رأس حارس مرمى الرياض، لكنها مرت بجوار القائم.

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فرصة غريبة مهدرة من الأسطورة كريستيانو رونالدو 😨😨😨😨😨!!pic.twitter.com/i371TydI9W — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 23, 2024 Advertisement وبعد دقاق فشل "صاروخ مادير" في متابعة كرة عرضة في المرمى.