خلت تشكيلة منتخب إيطاليا الأولية المدعوة إلى يورو 2024 من تشيرو إيموبيلي وماركو فيراتي.

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واستدعى المدرب لوتشانو سباليتي 30 لاعباً لتمثيل الأتزوري في بطولة أمم أوروبا التي ستقام هذا الصيف في ألمانيا.وأوقعت القرعة حامل اللقب في أصعب مجموعة في النهائيات والتي ضمت إلى جانبه إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.واستدعى سباليتي سبعة لاعبين في خط الهجوم، نقطة ضعف بطل العالم أربع مرات، بينهم فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، ماتيو ريتيغي (جنوى) وجانلوكا سكاماكا (أتالانتا).وسجّل سكاماكا المنتشي من إحراز لقب يوروبا ليغ الأربعاء، 11 هدفاً ومرّر 4 كرات حاسمة في مختلف المسابقات منذ مطلع آذار.استبعده سباليتي عن وديتي فنزويلا والإكوادور في آذار منتقداً اللاعبين الذين "يلعبون على بلايستايشن حتى الساعة الرابعة فجراً"، في تعليق فُهم على نطاق واسع انه موجّه لابن الخامسة والعشرين.واستدعى سباليتي الذي سيعلن في 6 حزيران تشكيلته النهائية، لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجولي الذي انتهت فترة ايقافه بسبب قضية مراهنات غير مشروعة.وسيخضع منتخب إيطاليا لمعسكر بدءاً من 31 أيار في مركز كوفرتشانو التدريبي الوطني وتخوض وديتين مع تركيا والبوسنة بعدها بخمسة أيام.- حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، إيفان بروفيديل (لاتسيو)، غولييلمو فيكاريو (توتنهام الإنكليزي)- الدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، ماتيو دارميان، فيديريكو دي ماركو (إنتر)، راوول بيلانوفا، أليساندرو بونجورنو (تورينو)، ريكاردو كالافيوري (بولونيا)، أندريا كامبيازو (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، جانلوكا مانشيني (روما)، جورجو سكالفيني (أتالانتا)- الوسط: نيكولو باريلا، دافيدي فراتيزي (إنتر)، براين كريستانتي، لورنتسو بيليغريني (روما)، نيكولو فاجولي (يوفنتوس)، مايكل فولورونشو (فيرونا)، جورجينيو (أرسنال الانكليزي)، سامويلي ريتشي (تورينو)- الهجوم: فيديركو كييزا (يوفنتوس)، ستيفان الشعراوي (روما)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، جاكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيغي (جنوى)، جانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، ماتيا زاكانيي (لاتسيو)