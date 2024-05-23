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رياضة

ورثة مارادونا يطالبون بوقف مزاد على كرته الذهبية

Lebanon 24
23-05-2024 | 19:06
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قال محامو ورثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، يوم الخميس، إنه يجب تجميد عملية بيع "الكرة الذهبية" التي حصل عليها النجم الراحل عام 1986 والمقرر أن تجرى خلال مزاد علني مطلع حزيران المقبل في فرنسا، وأشاروا الى أن الكرة التي عثر عليها تاجر تحف هي ملكهم قانونياً.
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وحسب الورثة الخمسة، فإن الجائزة التي حصل عليها مارادونا بعد اختياره أفضل لاعب في مونديال المكسيك 1986، والتي تسلمها في نوفمبر من العام نفسه في باريس بملهى الليدو الشهير، سُرقت خلال عملية سطو على مصرف في تشرين الاول 1989 في نابولي.

ماذا تقول عائلة مارادونا؟

- اكتشفت عائلة اللاعب قبل بضعة أسابيع فقط أنه سيتم بيع الجائزة خلال مزاد علني سيقام في 6 حزيران في منطقة نويي سور سين بالقرب من باريس.
- اتخذت العائلة على وجه السرعة إجراءات قانونية فورية لمحاولة إعادة الاستحواذ على الكرة الذهبية.
- قالت لولا شونيت، إحدى محاميات العائلة، أمام محكمة نانتير القضائية: "العائلة عازمة على استعادة هذه الكرة (الذهبية)، الشعب الأرجنتيني عازم على استعادة هذه الكرة".

كيف ردّ منظمو المزاد على "ادعاءات" عائلة مارادونا؟

• أوضح آرثر غولييه ممثل منظمي المزاد أن "محاولة المطالبة بملكية من دون تقديم شكوى، بعد خمسة وثلاثين عاما من السرقة المزعومة، هو نهج انتهازي لا يمكن للعدالة أن تتغاضى عنه".
• محامو دار مزادات "أغوت" وبائع الكأس قالوا الخميس، إن عائلة مارادونا لم تقدم دليلا واضحا على الشكوى المقدمة في ذلك الوقت.
• في بيان صحافي، ذكر ماكسيميليان أغوت، مدير الدار التي تحمل اسمه، أن إحدى "الأساطير" المتداولة حول الجائزة تقول إن مارادونا نسيها في ملهى الليدو في باريس في الأمسية ذاتها لحفل تقديم الجائزة له.
• يقول صاحب المعرض السابق وتاجر التحف إنه حصل على "الكرة الذهبية" في مزاد عام 2016 ضمن مجموعة من مئات الجوائز، العديد منها لا قيمة لها تُذكر، قبل أن يُدرك بعد إتمامه عملية الشراء أن إحدى القطع يمكن أن تكون الكرة الذهبية الخاصة بمارادونا.
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