المُدرب الشاب سيستلم دفة "آياكس"

أعلن نادي آياكس أمستردام الهولندي اليوم الخميس تعاقده مع المدرب الإيطالي فرانشيسكو فاريولي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق الأول.

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أعلن آياكس المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم الخميس تعيين فرانشيسكو فاريولي مدرباً جديداً للفريق اعتباراً من الشهر المقبل.ووقع آياكس، بطل أوروبا أربع مرات، عقدا مدته ثلاث سنوات مع الإيطالي البالغ من العمر 35 عاماً منهياً عدة أسابيع من التكهنات حول انتقال فاريولي من نادي نيس الفرنسي إلى العملاق الهولندي.وسيحل فاريولي محل جون فانت شيب بعد موسم مخيب في الدوري الهولندي أنهاه آياكس في المركز الخامس.وقال فاريولي اليوم الخميس "السعادة لا تسعني بوجودي هنا في أمستردام. سأعمل مع الجهاز المعاون بكل تفاني وإخلاص. نريد العودة إلى الأساسيات واستعادة أمجاد آياكس. نريد أيضاً جلب طاقة جديدة بطريقة إيجابية من العمل والتفكير". (بي إن سبورتس)