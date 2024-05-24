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رياضة
أونيون برلين يعيّن الدنماركي سفنسون مدرباً له
Lebanon 24
24-05-2024
|
04:30
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عيّن أونيون برلين الخميس الدنماركي بو سفنسون مدربًا له للإشراف عليه بعد موسم مضطرب في الدوري الألماني لكرة القدم نجا منه بصعوبة من خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية باحتلاله للمركز الخامس عشر.
وقال سفنسون في بيان "أشاهد أونيون منذ مدة طويلة وأنا متأكد أنني سأجد ظروفًا جيدة هنا من أجل النجاح".
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وتابع "الوحدة التي يتمتع بها أونيون، والعمل الجماعي بين الفريق والمشجعين والموظفين وإدارة النادي هي عوامل مهمة للغاية".
وأردف "أتطلع إلى المشوار الذي أمامنا وسأبذل قصارى جهدي لضمان تقديم موسم ناجح".
وكان سفنسون (44 عاماً) شغل أخيرا منصب مدرب ماينتس قبل أن يقدّم استقالته في تشرين الثاني 2023 بعدما كان الفريق يقبع حينها في المركز الأخير في الدوري.
وسبق أن لعب سفنسون في صفوف ماينتس بين عامي 2007 و2014 تحت قيادة يورغن كلوب ولاحقاً توماس توخيل. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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