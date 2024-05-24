بعد خروجه من الـ "بلاي أوف".. كافالييرز يقيل مدربه بيكرستاف

أقال كليفلاند كافالييرز مدربه جون بلير "جيه بي" بيكرستاف الخميس، بعد أسبوع من خروجه أمام بوسطن سلتيكس من الدور الثاني للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وقاد بيكرستاف في موسمه الخامس في كليفلاند، فريقه للمركز الخامس في الدوري المنتظم في المنطقة الشرقية برصيد 48 فوزاً مقابل 34 هزيمة.وبلغ كافالييرز الدور الثاني في "بلاي أوف" للمرة الأولى منذ 2018.ولكن مع غياب النجم دونوفان ميتشل عن المباراتين الأخيرتين ولاعب الارتكاز جاريت ألن عن ثماني مباريات توالياً في الأدوار النهائية، سقط كافالييرز أمام سلتيكس صاحب أفضل سجل في الدوري العادي ومتصدر الشرقية 1-4.وتولى بيكرستاف منصب المدير الفني لكليفلاند بعد إقالة جون بيلين خلال موسم 2019-2020. في عام 2021 وافق على تمديد عقده الذي كان من المقرر أن يستمر حتى موسم 2026-2027. (بي إن سبورتس)