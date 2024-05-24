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رياضة
بعد موسم مخيب.. ميلان يعلن رسمياً رحيل مدربه ستيفانو بيولي
Lebanon 24
24-05-2024
|
07:27
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أعلن ميلان وصيف جاره اللدود إنتر بطل إيطاليا للموسم الحالي فسخ عقد مدربه ستيفانو بيولي على أن يشرف على الفريق اللومباردي للمرة الأخيرة السبت ضمن الجولة الـ38 الأخيرة.
وأفاد نادي "روسونيري" في بيان: "يعلن ميلان وستيفانو بيولي أنهما لن يواصلا تعاونهما الموسم المقبل".
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وكان من المفترض أن يمتد عقد بيولي (58 عاما) الذي قاد ميلان للفوز بلقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه عام 2022، حتى حزيران 2025.
وتابع: "يتقدم ميلان بخالص الشكر إلى ستيفانو بيولي وطاقمه على السنوات الخمس التي قضاها على رأس الفريق الأول، والتي تميزت بلقب الدوري الإيطالي الذي سيبقى في الذاكرة والعودة المستمرة إلى أهم المسابقات الأوروبية".
ويمهد هذا الانفصال الودي الطريق لوصول البرتغالي باولو فونسيكا، حسب الصحافة الإيطالية، علما أن الأخير قضى للتو موسمين في الدوري الفرنسي مع ليل، ويعرف جيدا أسرار الـ"سيري أ" بعدما درب روما بين عامي 2019 و2021.
وسيقود بيولي الذي تعاقد مع ميلان عام 2019 فريقه للمرة الأخيرة السبت على ملعب سان سيرو أمام ساليرنيتانا متذيل الترتيب والذي هبط إلى الدرجة الثانية. (روسيا اليوم)
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