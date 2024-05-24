رسمياً.. برشلونة يُقيل تشافي

قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة، إنه أقال مدربه تشافي هرنانديز بعد أربعة أسابيع فقط من تأكيد استمراره مع النادي في الموسم المقبل.



وقال برشلونة في بيان: يوم الجمعة، أبلغ جوان لابورتا رئيس برشلونة تشافي هرنانديز بأنه لن يستمر في عمله كمدرب للفريق الأول في موسم 2024-2025. يود برشلونة أن يوجه الشكر إلى تشافي على عمله كمدرب، إلى جانب مسيرته التي لا تضاهى كلاعب وقائد للفريق، ويتمنى له كل النجاح في المستقبل.

Advertisement

وأضاف: سيتولى تشافي تدريب الفريق للمرة الأخيرة، يوم الأحد، خلال مباراته خارج ملعبه أمام إشبيلية. (العربية)