فتى عمره 13 عاما يصبح أصغر "غراند ماستر" بالشطرنج في روسيا

أكمل لاعب الشطرنج إيفان زيمليانسكي البالغ 13 عاما المعيار النهائي للقب الأستاذ الكبير الدولي بعد أدائه في البطولة التي أقيمت بالشارقة الإماراتية حسب اتحاد الشطرنج الروسي.

وبعد ثماني جولات من المسابقة في البطولة، سجل زيمليانسكي خمس نقاط وحقق المعيار النهائي للأستاذ الكبير، وهو الرابع على التوالي.

وتغلب الفتى الروسي خلال البطولة على ممثل سلوفينيا فلاديمير فيدوسيف الذي يحتل المركز 36 في التصنيف العالمي، وكذلك الهنديين أديتيا ميتال المصنف في المركز(172) وأبهيجيت غوبتا (183).

وفي المؤتمر القادم للاتحاد الدولي للشطرنج القادم، سيتم منح زيمليانسكي لقب الأستاذ الكبير (أعلى لقب في الشطرنج).

وذكر البيان الرسمي لاتحاد الشطرنج الروسي: "إن نتيجة اللاعب الشاب هي من بين أفضل عشرة إنجازات لمعجزات الشطرنج في كل العصور".

يذكر أن أصغر أستاذ كبير في تاريخ الشطرنج العالمي هو أبهيمانيو ميشرا من الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على هذا اللقب عام 2021 عن عمر 12 سنة وأربعة أشهر. (روسيا اليوم)