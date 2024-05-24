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رياضة

اعتقال رجل في فرنسا.. ما علاقة موكب الشعلة الأولمبية؟

Lebanon 24
24-05-2024 | 15:00
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قال مسؤولون، الخميس، إنّ السلطات الفرنسية وخوفاً من وقوع هجوم محتمل، ألقت القبض على شاب يبلغ 26 عاماً قبل يومين من انطلاق موكب الشعلة الأولمبية في بوردو.

 وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان على موقع "إكس": "تم استجواب شخص كان يخطط للقيام بعمل عنيف خلال موكب الشعلة الأولمبية في بوردو".

 وفُتح تحقيق مع شاب يدعى أليكس ج. بعد أن وجدت هيئة مراقبة التطرف عبر الإنترنت في فرنسا منشورات له تشير إلى حادثة القتل الجماعي التي حصلت عام 2014 في كاليفورنيا.

 ومثل الرجل الذي اعتقل الثلثاء أمام قاضي التحقيق الخميس. ووجهت إليه تهمة التآمر الجنائي ليعود ويطلق سراحه قبل المحاكمة، مع إبقائه تحت المراقبة القضائية.

 وطالب ممثلو الادعاء بإبقاء المتهم رهن الاحتجاز وأشاروا إلى نيتهم استئناف القرار.

 ومرّت الشعلة الأولمبية، وسط اجراءات أمنية مشددة، عبر المدينة الجنوبية الغربية في إطار جولة وطنية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 26 تموز. وستستضيف بوردو العديد من مباريات كرة القدم ضمن الألعاب.

 وقالت مصادر إن المدعي العام أوصى باحتجاز أليكس ج. بعد اعترافه بالتفكير في تنفيذ هجوم.

 وأشار فريدريك بورتيري المدعي العام في بوردو في بيان صحافي: "لم تتم الإشارة إلى الشعلة الأولمبية".

 ووفقاً لمصدر في الشرطة، شارك أليكس ج. مقطع فيديو يظهر فيه إليوت رودجر، الذي قتل ستة أشخاص قبل أن يطلق النار على نفسه في كاليفورنيا عام 2014، وأرفقه بعبارة "نحن نفتقدك يا إليوت".

 وضبطت الشرطة "مسدسين احدهما مخصص لإطلاق مقذوفات مطاطية والعديد من الهواتف المحمولة وجهاز كمبيوتر" خلال تفتيش منزل المشتبه به في إحدى ضواحي بوردو. (النهار)

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