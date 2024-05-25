Advertisement

رياضة

محمد صلاح يُفاجئ متابعيه بقصة شعر غريبة.. شاهدوا كيف أصبح (صورة)

Lebanon 24
25-05-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1203820-638522038237262175.jpg
Doc-P-1203820-638522038237262175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بقصة شعر غريبة عليه، فاجأ النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، متابعيه عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي.

ويستعد محمد صلاح بعد أيام للانضمام لمعسكر منتخب مصر للمرة الأولى منذ تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن مسؤولية تدريب "الفراعنة".
Advertisement

ونشر صلاح أمس الجمعة، صورة عبر حساباته فاجأ فيها متابعيه بقصة شعر جديدة للغاية عليه، حيث قام بحلق معظمه على غير العادة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة صلاح بشكل مكثف حتى إن البعض ربط بين مظهره وما ينتظره في المستقبل القريب.

البعض ذهب ساخرا إلى أن صلاح قام بهذه القصة الجديدة لشعره حتى تكون قريبة إلى حد ما من المدرب الهولندي أرني سلوت.

وسيتولى آرني سلوت تدريب فريق ليفربول بداية من الموسم المقبل خلفا للألماني يورغن كلوب، واشتهر خلال مسيرته بأنه حليق الرأس تماما.

يذكر ان محمد صلاح خاض آخر مباراة له في الموسم مع ليفربول يوم الأحد الماضي، تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، أمام ضيفه وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنكليزي. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:53 | 2024-05-25
04:30 | 2024-05-25
04:00 | 2024-05-25
02:00 | 2024-05-25
01:00 | 2024-05-25
00:05 | 2024-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24