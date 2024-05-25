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رياضة
بعد قرار إقالته.. رسالة مؤثرة من تشافي لبرشلونة ومشجعيه (صورة)
Lebanon 24
25-05-2024
|
04:00
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بعد قرار إقالته من منصبه بنهاية الموسم الجاري، وجّه المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز رسالة مؤثرة للنادي الكتالوني ومشجعيه.
وأعلن نادي برشلونة أمس الجمعة، إقالة مدربه تشافي هرنانديز، بعد فشل النادي الكتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفيا بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم التقليدي ريال مدريد.
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وقال نادي برشلونة في بيان له: "أبلغ رئيس برشلونة خوان لابورتا تشافي هرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب في الموسم 2024-2025".
وكتب تشافي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" أمس الجمعة: " أعزائي المشجعين، وقتي على مقاعد البدلاء في برشلونة سينتهي يوم الأحد. ليس من السهل أبدا مغادرة نادي حياتك، لكنني أفعل ذلك بفخر شديد، بعد عامين ونصف على رأس غرفة تبديل الملابس التي كانت بمثابة عائلة ثانية.
وتابع: أريد أن أشكر دعم ومودة المشجعين، الذين كانوا دائما بجانبي وأظهروا لي دائما نفس الحب الذي كنت أشعر به خلال فترة وجودي كلاعب كرة قدم. اعتبارا من يوم الأحد سأكون مشجعا في المدرجات، سواء الآن في الملعب الأولمبي أو خلال بضعة أشهر في كامب نو الجديد. لأنه قبل أن أصبح لاعبا أو مدربا، فأنا من مشجعي برشلونة وأريد فقط الأفضل للنادي في حياتي، والذي سيكون دائما تحت تصرفي.
أضاف: لقد عملت مع مجموعة من اللاعبين الرائعين ومع طاقم عمل مذهل. بفضلهم جميعا، حققنا الأهداف التي حددناها، والتي بلغت ذروتها العام الماضي بالفوز بالدوري وكأس السوبر. لم تسر الأمور هذا الموسم كما أردنا، لكننا عملنا معا وساعدنا في تنمية جيل جديد من لاعبي كرة القدم الشباب من لا ماسيا الذين يلهموننا جميعا نحن مشجعي برشلونة. شكرا جزيلا للجميع. إلى الجماهير واللاعبين والموظفين وموظفي النادي والرئيس ومجلس الإدارة والمديرين الرياضيين والإعلاميين وكل من شاركت معهم الرحلة طوال هذين الموسمين والنصف.
يذكر أن تشافي سيخوض آخر مباراة له كمدرب مع برشلونة ضد مضيفه إشبيلية غدا الأحد، في الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.(روسيا اليوم)
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