برقم غير مسبوق.. نادي الهلال السعودي يدخل موسوعة غينيس

Advertisement

خلال مراسم تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين، كرّمت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية نادي الهلال السعودي، بعد تحقيقه أكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ أندية كرة القدم.وتسلم فهد بن نافل، رئيس النادي، والبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، شهادة من ممثلة "غينيس"، على ملعب "المملكة أرينا"، على هذا الإنجاز التاريخي.وكان الفريق السعودي الملقب بـ"الزعيم" قد حقق أطول سلسلة انتصارات في التاريخ بـ34 فوزًا متتاليًا في كل البطولات خلال الفترة من 25 أيلول 2023 حتى 11 نيسان 2024.خلال تلك الفترة، فاز الهلال في 20 مباراة بالدوري، و9 في دوري أبطال آسيا، و3 في كأس الملك، إضافة إلى مباراتين في كأس السوبر السعودي.وبتحقيقه هذا الرقم القياسي، تجاوز الهلال الرقم السابق المسجل باسم فريق نيو سينتس الويلزي، الذي حقق 27 انتصارًا متتاليًا عام 2016. (سكاي نيوز)