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خاص
خلاف بين تشافي و"البرسا" أدّى إلى "طرده".. وهذا المدرّب سيحلّ مكانه!
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
25-05-2024
|
04:30
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أنهى نادي "برشلونة" الإسباني الجدل تمامًا حول مستقبل المدرّب تشافي هيرنانديز، بإعلان رحيله عن الفريق بعد نهاية هذا الموسم، اذ أعلنت إدارة الفريق صباح الجمعة بشكل رسمي إقالته، بعدما فشل في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفياً بالمركز الثاني في الدوري الإسباني، خلف الغريم "ريال مدريد البطل".
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وسيعلن النادي حسبما أشار في بيانه الذي "طردَ" فيه تشافي، عن الهيكل الجديد للفريق الأول قريبًا، وسط توقعات بكافة الصحف الإسبانية، حول قدوم هانز فليك مدرّب "بايرن ميونخ" الألماني ومنتخب ألمانيا السابق لكرة القدم، خلفًا لتشافي.
"برشلونة" يوقّع مع مدرّب جديد؟
ويبدو أن "البرسا" قد اتفق بالفعل مع فليك، وسيتم الإعلان عن تعيينه خلفًا لهيرنانديز الأثنين المقبل، أي بعد مباراته الأخيرة التي سيشرف عليها من مقاعد المدرّبين على "برشلونة" عندما يحلّ ضيفًا على "إشبيلية" الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري قبل أن يرحل، وفق ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، المُقرّبة من البيت الكتالوني.
وبدأت المحادثات بين فليك و"برشلونة" يوم الثلاثاء الماضي، حيث تواصل ديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني مع المدرّب الألماني هاتفيًّا، ثم جمعهما اجتماع يوم الأربعاء، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق شفهي يوم الخميس، والجمعة تم الاتفاق على موعد الإعلان عن القرار رسميًّا.
وعلى الرغم من عدم التوصل إلى صيغة واضحة حول عقد هانسي فليك مع "برشلونة"، فان هُناك اتفاقًا مبدئيًّا على التوقيع على عقد مدّته موسم، بالإضافة إلى موسم إضافي يعتمد على بعض الأهداف.
متى اندلعت الأزمة بين تشافي و"برشلونة"؟
من الواضح أن علاقة تشافي و"برشلونة" قد "تزعزعت" قبل خوض الفريق مباراة الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" ضد نادي "ألميريا" في أيار الجاري، ومن ثم شهدت تسارعاً في الأحداث، حتى الوصول إلى نقطة النهاية بإعلان الإقالة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا".
ولعلّ تصريحات تشافي قبل تلك المواجهة التي أشار فيها إلى أن وضع الفريق الكتالوني الاقتصادي، يجعل من الصعب المنافسة مع الأندية الكبرى على البطولات في الموسم المقبل، هي من أبرز العوامل التي ساهمت في "طرده"، إذ كانت بمثابة صدمة لرئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا، الذي شعر بالخيانة بسبب تحدّث تشافي عكس ذلك قبل أيام قليلة من مباراة "ألميريا"، بل أكدّ ثقته بالتشكيلة الحالية لفريق "البلاوغرانا"، وأنه قادر على المنافسة بكل الألقاب.
أما العامل الثاني، فهو تدخلّ لابورتا في تغيير بعض القرارات الفنية للمدرّب الإسباني المتعلّقة بإشراك اللاعبين واستبعادهم من التشكيلة، فيما يتمثل العامل الثالث في القضايا التكتيكية التي لم تُعجب إدارة نادي "برشلونة"، إذ كانت سبباً في خسارة الفريق مباريات مهمّة خلال منافسات الموسم الكروي الجاري، كما أن تشافي لم يعثر على الحلول اللازمة لتخطي هذه العقبات.
وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن تشافي وضع إستراتيجية لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنها يبدو أنها لم تعجب إدارة الفريق، حيث أراد خروج بعض اللاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو وجواو فيليكس، لكن "البرسا" لم يوافق على هذه المتطلبات.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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