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أنهى نادي "برشلونة" الإسباني الجدل تمامًا حول مستقبل المدرّب تشافي هيرنانديز، بإعلان رحيله عن الفريق بعد نهاية هذا الموسم، اذ أعلنت إدارة الفريق صباح الجمعة بشكل رسمي إقالته، بعدما فشل في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفياً بالمركز الثاني في الدوري الإسباني، خلف الغريم "ريال مدريد البطل".وسيعلن النادي حسبما أشار في بيانه الذي "طردَ" فيه تشافي، عن الهيكل الجديد للفريق الأول قريبًا، وسط توقعات بكافة الصحف الإسبانية، حول قدوم هانز فليك مدرّب "بايرن ميونخ" الألماني ومنتخب ألمانيا السابق لكرة القدم، خلفًا لتشافي."برشلونة" يوقّع مع مدرّب جديد؟ويبدو أن "البرسا" قد اتفق بالفعل مع فليك، وسيتم الإعلان عن تعيينه خلفًا لهيرنانديز الأثنين المقبل، أي بعد مباراته الأخيرة التي سيشرف عليها من مقاعد المدرّبين على "برشلونة" عندما يحلّ ضيفًا على "إشبيلية" الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري قبل أن يرحل، وفق ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، المُقرّبة من البيت الكتالوني.وبدأت المحادثات بين فليك و"برشلونة" يوم الثلاثاء الماضي، حيث تواصل ديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني مع المدرّب الألماني هاتفيًّا، ثم جمعهما اجتماع يوم الأربعاء، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق شفهي يوم الخميس، والجمعة تم الاتفاق على موعد الإعلان عن القرار رسميًّا.وعلى الرغم من عدم التوصل إلى صيغة واضحة حول عقد هانسي فليك مع "برشلونة"، فان هُناك اتفاقًا مبدئيًّا على التوقيع على عقد مدّته موسم، بالإضافة إلى موسم إضافي يعتمد على بعض الأهداف.