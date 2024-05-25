قراره أثار الجدل.. بايرن ميونيخ يختار مدربه الجديد





وأعلن الصحفي المختص بالانتقالات، فابريتسيو رومانو، أن صفقة كومباني إلى بايرن ميونيخ "تمت بشكل كامل"، السبت.

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وأثار اختيار بايرن ميونيخ الجدل بشكل كبير، أولا بسبب قلة خبرة كومباني، وثانيا بسبب فشله مع نادي بيرنلي، الذي هبط معه من البريميرليغ هذا الموسم. قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني، التوقيع مع المدرب البلجيكي واللاعب السابق، فينسنت كومباني، لتدريب الفريق ابتداء من الموسم المقبل.وأعلن الصحفي المختص بالانتقالات، فابريتسيو رومانو، أن صفقة كومباني إلى بايرن ميونيخ "تمت بشكل كامل"، السبت.وأثار اختيار بايرن ميونيخ الجدل بشكل كبير، أولا بسبب قلة خبرة كومباني، وثانيا بسبب فشله مع نادي بيرنلي، الذي هبط معه من البريميرليغ هذا الموسم.

القرار أثار استغراب الجماهير، التي توقعت توقيع العملاق البافاري مع مدرب أكثر خبرة، معتبر كومباني "مجازفة غير محسوبة".



وقال رومانو إن بايرن ميونيخ وقع عقدا لثلاثة مواسم مع كومباني، ودفع مبلغ 12 مليون يورو لبيرنلي للتخلي عن مدربه. (سكاي نيوز عربية)