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رياضة
مانشستر يونايتد بطل كأس الاتحاد الإنكليزي!
Lebanon 24
25-05-2024
|
12:10
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حقق مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنكليزي بعد هزيمته لبطل إنكلترا مانشستر سيتي، في المباراة النهائية اليوم السبت.
وانتصر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، على استاد ويمبلي، في المباراة الختامية للموسم الكروي الإنكليزي.
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