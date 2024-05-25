مانشستر يونايتد بطل كأس الاتحاد الإنكليزي!

حقق مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنكليزي بعد هزيمته لبطل إنكلترا مانشستر سيتي، في المباراة النهائية اليوم السبت.



وانتصر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، على استاد ويمبلي، في المباراة الختامية للموسم الكروي الإنكليزي.

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