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رياضة

مانشستر يونايتد بطل كأس الاتحاد الإنكليزي!

Lebanon 24
25-05-2024 | 12:10
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حقق مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنكليزي بعد هزيمته لبطل إنكلترا مانشستر سيتي، في المباراة النهائية اليوم السبت.

وانتصر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، على استاد ويمبلي، في المباراة الختامية للموسم الكروي الإنكليزي.
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