"فوز تاريخي".. العين الإماراتي بطلاً لدوري أبطال آسيا

تُوّج فريق العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيقه فوزًا مُثيرًا على حساب يوكوهاما إف مارينوس الياباني، بواقع خمسة أهداف مقابل هدف (5-1) في إياب نهائي البطولة.

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وفي هذا الشأن، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، نادي العين الإماراتي، بالإنجاز التاريخي، وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا.



ونشر الشيخ محمد بن زايد على حسابه الشخصي، فور فوز العين بنهائي البطولة، عبارة "الناموس"، والتي تقال للفائز باللهجة الإماراتية الأصيلة.

من جهته، هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، نادي العين بالإنجاز الكبير.



وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي: "اليوم الإمارات عيناوية .. والخليج عيناوي .. وآسيا عيناوية .. ألف مبروك لرئيس الدولة ولشعبنا فوز العين بكأس آسيا .. مباراة جميلة .. وروح قتالية .. وفوز مستحق .. وذكريات جميلة لتفوق الكرة الإماراتية عادت اليوم ".