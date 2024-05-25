Advertisement

رياضة

"فوز تاريخي".. العين الإماراتي بطلاً لدوري أبطال آسيا

Lebanon 24
25-05-2024 | 15:08
A-
A+
Doc-P-1204089-638522720790983055.PNG
Doc-P-1204089-638522720790983055.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُوّج فريق العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيقه فوزًا مُثيرًا على حساب يوكوهاما إف مارينوس الياباني، بواقع خمسة أهداف مقابل هدف (5-1) في إياب نهائي البطولة.
 
Advertisement
وفي هذا الشأن، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، نادي العين الإماراتي، بالإنجاز التاريخي، وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر الشيخ محمد بن زايد على حسابه الشخصي، فور فوز العين بنهائي البطولة، عبارة "الناموس"، والتي تقال للفائز باللهجة الإماراتية الأصيلة.
 
 
من جهته، هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، نادي العين بالإنجاز الكبير.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي: "اليوم الإمارات عيناوية .. والخليج عيناوي .. وآسيا عيناوية .. ألف مبروك لرئيس الدولة ولشعبنا فوز العين بكأس آسيا .. مباراة جميلة .. وروح قتالية .. وفوز مستحق .. وذكريات جميلة لتفوق الكرة الإماراتية عادت اليوم ".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:32 | 2024-05-25
12:10 | 2024-05-25
10:00 | 2024-05-25
07:33 | 2024-05-25
05:53 | 2024-05-25
04:30 | 2024-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24