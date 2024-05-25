توّج نادي باير ليفركوزن موسمه التاريخي بضم لقب مسابقة كأس ألمانيا إلى لقب الدوري، وذلك بفوزه بعشرة لاعبين على كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية 1-0 السبت في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين.

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وعوض ليفركوزن خسارته القاسية في نهائي الدوري الأوروبي ام أتالانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة الأربعاء، وحقق الثنائية المحلية بإحرازه كأس ألمانيا للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد أولى عام 1993، وذلك بفضل هدف رائع للسويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 17 من لقاء أكمله بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 بعد طرد اللاعب الإيفواري أوديلون كوسونو بالإنذار الثاني. (بي إن سبورتس)