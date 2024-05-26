بعد 6 تعادلات.. يوفنتوس ينهي مباريات الموسم بفوز مُنتظر

بعد ستة تعادلات متتالية، أنهى يوفنتوس الموسم بشكل إيجابي وذلك بفوزه على ضيفه مونتسا 2-0 السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وبانتظار الإعلان عن المدرب الذي سيخلف المُقال ماسيميليانو أليغري والمرشح أن يكون تياغو موتا بعدما أعلن رحيله عن بولونيا، أنهى يوفنتوس الموسم في المركز الثالث مؤقتاً بفضل هدفي فيديريكو كييزا (26) والبرازيلي أليكس ساندرو الذي كان يخوض مباراته الأخيرة مع عملاق تورينو (28).وبفوزه التاسع عشر للموسم الذي أحرز فيه لقب الكأس، رفع يوفنتوس رصيده الى 71 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام بولونيا الذي خسر الجمعة أمام مضيفه جنوى 0-2 من دون أن يؤثر ذلك على مشاركته في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخه. (بي إن سبورتس)