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رياضة

أتليتيكو مدريد يُصالح جماهيره

Lebanon 24
26-05-2024 | 00:37
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صالح أتليتيكو مدريد جماهيره بفوز معنوي على مضيفه ريال سوييداد بهدفين نظيفين السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبكَّر أتلتيكو مدريد بالتسجيل عبر مدافعه البرازيلي صامويل لينو في الدقيقة التاسعة، وأضاف البديل الموزامبيقي رينيلدو ماندافا الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد دقيقتين من طرد زميله ساوول نيغويس لتلقيه الانذار الثاني.
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وعوَّض أتليتيكو مدريد خسارته المذلة على أرضه أمام أوساسونا 1-4 الأحد الماضي، وختم موسمه بفوزه الـ24 معززا موقعه في المركز الرابع برصيد 76 نقطة، فيما مني ريال سوسييداد بخسارته العاشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 60 نقطة.

وكانت المباراة هامشية على غرار جميع مباريات المرحلة بعدما حسمت المراكز الأوروبية والأندية الثلاثة الهابطة الى الدرجة الثانية.

وضمن أتليتيكو مدريد المركز الرابع الأخير المؤهل الى مسابقة دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل، وريال سوسييداد المركز السادس المؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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