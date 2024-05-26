سفيان رحيمي يتزعم قارة آسيا

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قاد النجم المغربي سفيان رحيمي فريقه العين الإماراتي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، اليوم، بعد فوزه على يوكوهاما إف مارينوس الياباني، بـ5-1 أمام جماهيره، على ملعب هزاع بن زايد مساء السبت.وكان رحيمي نجم المباراة الأول دون منازع بتسجيل هدفين؛ الأول في الدقيقة 8، وعزز الباراغواياني كاكو تقدم العين في الدقيقة 34، من ركلة جزاء، كان رحيمي قد حصل عليها بذكاء.وتمكن البرازيلي يان من تعزيز النتيجة ليوكوهاما في الدقيقة 40، مستغلًا خطأ من المدافع كوامي، وتسبب رحيمي بطرد حارس مرمى يوكوهاما وليام بوب، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ثم عاد ليسجل هدفًا آخر بطريقة رائعة، في الدقيقة 67، ليعلن نفسه نجمًا كبيرًا لهذه المباراة النهائية.حقق سفيان رحيمي رقمًا قياسيًا للاعبٍ من العين في نسخةٍ واحدة من دوري أبطال آسيا بتسجيله 13 هدفًا وإسهامه في 15 هدفًا (13 هدفًا وتمريرتين حاسمتين)، متخطيًا حصيلة أسامواه جيان في 2014.وسجّل رحيمي في جميع مباريات فريقه على أرضه في البطولة هذا الموسم (10 أهداف خلال 7 مباريات) بما في ذلك 7 أهداف بالأدوار الإقصائية.كما حقق اثنتين من الجوائز الفردية، إذ حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة الآسيوية، وهداف دوري أبطال آسيا برصيد 13 هدفًا، وبات أكثر لاعب تسجيلاً في تاريخ دوري أبطال آسيا في نسخة واحدة. (winwin)