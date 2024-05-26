25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
سفيان رحيمي يتزعم قارة آسيا
Lebanon 24
26-05-2024
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قاد النجم المغربي سفيان رحيمي فريقه العين الإماراتي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، اليوم، بعد فوزه على يوكوهاما إف مارينوس الياباني، بـ5-1 أمام جماهيره، على ملعب هزاع بن زايد مساء السبت.
وكان رحيمي نجم المباراة الأول دون منازع بتسجيل هدفين؛ الأول في الدقيقة 8، وعزز الباراغواياني كاكو تقدم العين في الدقيقة 34، من ركلة جزاء، كان رحيمي قد حصل عليها بذكاء.
Advertisement
وتمكن البرازيلي يان من تعزيز النتيجة ليوكوهاما في الدقيقة 40، مستغلًا خطأ من المدافع كوامي، وتسبب رحيمي بطرد حارس مرمى يوكوهاما وليام بوب، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ثم عاد ليسجل هدفًا آخر بطريقة رائعة، في الدقيقة 67، ليعلن نفسه نجمًا كبيرًا لهذه المباراة النهائية.
حقق سفيان رحيمي رقمًا قياسيًا للاعبٍ من العين في نسخةٍ واحدة من دوري أبطال آسيا بتسجيله 13 هدفًا وإسهامه في 15 هدفًا (13 هدفًا وتمريرتين حاسمتين)، متخطيًا حصيلة أسامواه جيان في 2014.
وسجّل رحيمي في جميع مباريات فريقه على أرضه في البطولة هذا الموسم (10 أهداف خلال 7 مباريات) بما في ذلك 7 أهداف بالأدوار الإقصائية.
كما حقق اثنتين من الجوائز الفردية، إذ حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة الآسيوية، وهداف دوري أبطال آسيا برصيد 13 هدفًا، وبات أكثر لاعب تسجيلاً في تاريخ دوري أبطال آسيا في نسخة واحدة. (winwin)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
النائب ميشال المر يدخل القفص الذهبيّ.. الإحتفالات تعمّ بتغرين (فيديو + صور)
Lebanon 24
النائب ميشال المر يدخل القفص الذهبيّ.. الإحتفالات تعمّ بتغرين (فيديو + صور)
09:45 | 2024-05-25
25/05/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)
Lebanon 24
تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)
10:24 | 2024-05-25
25/05/2024 10:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تطالُ طبيباً في لبنان.. هكذا تورّط بـ"ملف مخدرات"!
Lebanon 24
فضيحة تطالُ طبيباً في لبنان.. هكذا تورّط بـ"ملف مخدرات"!
12:30 | 2024-05-25
25/05/2024 12:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله
Lebanon 24
بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله
12:35 | 2024-05-25
25/05/2024 12:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً في شوارع بيروت.. وسيلة نقل جديدة لبنانية 100% وبأسعار مدروسة (صور)
Lebanon 24
قريباً في شوارع بيروت.. وسيلة نقل جديدة لبنانية 100% وبأسعار مدروسة (صور)
02:30 | 2024-05-26
26/05/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:00 | 2024-05-26
ناصر غانم الخليفي: "نحن فخورون .. إنه موسم رائع"
04:00 | 2024-05-26
"سيدات برشلونة" يتوجن بلقب دوري أبطال أوروبا
03:36 | 2024-05-26
رحيل تشافي أنقذ هذا النجم
02:01 | 2024-05-26
تين هاغ وضع أسلوب غوارديولا في جيبه!
00:37 | 2024-05-26
أتليتيكو مدريد يُصالح جماهيره
00:20 | 2024-05-26
بعد 6 تعادلات.. يوفنتوس ينهي مباريات الموسم بفوز مُنتظر
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
26/05/2024 13:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
26/05/2024 13:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
26/05/2024 13:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24