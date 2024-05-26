رحيل تشافي أنقذ هذا النجم

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حصل أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة على فرصة للاستمرار مع البارسا في الموسم الجديد، بفضل رحيل المدرب تشافي هيرنانديز.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، لا يزال مستقبل المهاجم البرازيلي فيتور روكي مع برشلونة غير واضح، لكن أمامه الآن فرصة جديدة للاستمرار عقب تأكيد رحيل تشافي بنهاية الموسم.وأشارت إلى أن موقف تشافي تجاه روكي كان واضحا بضرورة رحيله في الصيف لمدة موسم على سبيل الإعارة، لكن اللاعب كان يرفض هذا السيناريو بشدة.وأوضحت أن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، سيكون صاحب القرار النهائي بشأن مصير روكي، وقد يميل لاستمراره مع الفريق.وذكرت أن قضية روكي بشكل عام أصبحت أكثر هدوءًا داخل برشلونة عقب إعلان إقالة تشافي.وقالت "سبورت" إن روكي على الأغلب سيتواجد مع برشلونة في فترة الإعداد، على الرغم من تحديد موعد لعقد اجتماع بين البارسا وممثليه في شهر حزيران المقبل.وأضافت أن ملف الراحلين عن برشلونة سيلعب دورا أيضا في تحديد مصير روكي، حيث إنه قد يبقى إذا نجح النادي في بيع رافينيا وأنسو فاتي. (موقع كورة)