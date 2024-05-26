"سيدات برشلونة" يتوجن بلقب دوري أبطال أوروبا

فاز فريق برشلونة الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، عقب تغلبه على أولمبيك ليون الفرنسي بهدفين نظيفين، السبت، على استاد "سان ماميس" بمدينة بلباو الإسبانية في المباراة النهائية للبطولة.



ونجح "البلوغرانا" في الحفاظ على لقب البطولة القارية للموسم الثاني على التوالي، بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية في 2023 على حساب فولفسبورغ. (الأناضول)

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