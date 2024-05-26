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رياضة

ناصر غانم الخليفي: "نحن فخورون .. إنه موسم رائع"

Lebanon 24
26-05-2024 | 06:00
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عبّر ناصر غانم الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن فخره بما حققه الفريق هذا الموسم وذلك في تصريح خاص للموقع الرسمي للفريق الباريسي.
وتحدّث الخليفي عقب تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا بعد الفوز على ليون 2-1 في المباراة النهائية قائلاً: "نحن فخورون.. إنه موسم رائع. من الجيّد أن تنهي الموسم بالحصول على لقب كأس فرنسا للمرّة 15 في تاريخ النادي".
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وأضاف رئيس نادي باريس سان جيرمان قائلاً: "أود أن أشكر اللاعبين والمدرب والطاقم التدريبي، أود أن أشكر الجميع لأنه حقاً موسم رائع. نحن سعداء وسنواصل العمل من أجل الاستعداد والتحضير للموسم القادم". 

وختم الخليفي قائلاً: "أنا فخور باللاعبين والطاقم التدريبي وخاصة بالمدرب (لويس إنريكي) الذي غيّر العديد من الأشياء خلال هذا الموسم، منها طريقة اللعب. لأن التتويجات والألقاب تأتي من خلال طريقة اللعب والأداء الهجومي المميز الذي نحبه وتحبه جماهير الفريق". (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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