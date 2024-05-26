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رياضة

سلتيكس يقترب من إزاحة بايسرز

Lebanon 24
26-05-2024 | 07:00
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بات بوسطن سلتيكس على مشارف بلوغ نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بعد ان أسقط إنديانا بايسرز في عقر داره 114-111 السبت ليتقدم 3-0 في السلسلة التي تجمع الفريقين بنهائي المنطقة الشرقية.
ويعود الفضل في فوز سلتيكس إلى تألق نجمه جايسون تايتوم صاحب الـ 36 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وجايلن براون الذي أحرز 24 نقطة وآل هورفورد 23 نقطة من بينها سبع ثلاثيات.
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ولم يأتِ الفوز من دون قتال بالنسبة لسلتيكس بعدما تفوّق أصحاب الارض في أغلب فترات المباراة، قبل أن ينجح في النصف الثاني في الحدّ من الوتيرة الهجومية السريعة لخصمه.

وقال تايتوم عن المباراة الرابعة التي قد تكون حاسمة "المباريات المفصلية هي دائمًا الأصعب".

من جهته، رفض مدرب بايسرز باتريك كلارلاير رفع الراية البيضاء، قائلاً "لن نستسلم، سنعود إلى هنا ليلة الاثنين من أجل تمديد السلسلة وسنواجههم بقوة أكبر". (بي إن سبورتس)

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