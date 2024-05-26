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رياضة

مبابي: ما حققته مع باريس لن أجده في مكان آخر

Lebanon 24
26-05-2024 | 09:00
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ودع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ناديه وجماهيره، بعد ظهوره الأخير مع الفريق خلال الفوز على أولمبيك ليون (1-0)، مساء أمس السبت، في نهائي كأس فرنسا.

وقال مبابي، في تصريحات صحفية أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "سأعلن عن فريقي الجديد في الوقت المناسب، لكن إنهاء مشواري مع باريس ببطولة ستكون ذكرى رائعة، سأرحل برأس مرفوع".
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وتابع: "لاعب الكرة ليس لديه الوقت للتفكير في الأيام، لكن قبل نهائي كأس فرنسا، فكرت في كل السنوات التي قضيتها هنا، وأنه حان الوقت لنهايتها، وهو ما جعلني أشعر بألم قليل في قلبي".

وأردف: "ما حققته وحصلت عليه هنا، لن أجده في أي مكان آخر.. لكن المؤكد أن ما ينتظرني سيكون رائعا".

وختم: "بي إس جي ستبقى شخصيته هي مواصلة الفوز بالألقاب، وسعيد بتركي بصمة مع النادي، الذي سيواصل الفوز بالبطولات.. والآن لدي هدف أكثر أهمية، وهو يورو 2024". (موقع كورة)
 
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