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رياضة
ريال مدريد يختتم موسمه في الليغا بالتعادل مع بيتيس
Lebanon 24
26-05-2024
|
10:00
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اختتم ريال مدريد موسمه المحلي لكرة القدم بالتعادل السلبي 0-0 مع ريال بيتيس في ملعب سانتياغو برنابيو السبت، وذلك قبل خوضه النهائي المرتقب في دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي السبت المقبل.
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وكانت أبرز مشاهد المباراة هي الحفاوة الكبيرة من جماهير البرنابيو للنجم الألماني توني كروس، في ظهوره الأخير وسط جماهير الفريق الملكي، بعد أن أعلن إسدال الستار على مسيرته في الملاعب بعد بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف.
ولم يتمالك الدولي الألماني نفسه وذرف الدموع في مشهد مؤثر، خاصة أنه سيودع الفريق الذي حمل ألوانه لمدة عقد كامل من الزمن، حيث وجد مساندة كبيرة من زملائه في الفريق، وسط تصفيقات الجماهير الذين هتفوا باسمه بقوة.
وعلى مدار الـ90 دقيقة، كانت اللقطة الأبرز هي الهدف الملغى للفريق الأندلسي في الدقيقة 39 بتوقيع لاعب الوسط الأمريكي جوني، وألغته تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بداعي التسلل.
وباقتسامهما نقطة المباراة، ينهي فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي الموسم بتعادل جديد، بعد التعادل في الجولة الماضية (4-4) أمام فياريال، في الصدارة بـ95 نقطة. (winwin)
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