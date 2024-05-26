جمهور الأهلي يتجاهل محمد رمضان.. ويهتف لفلسطين

فاجأ جمهور النادي الأهلي المصري، الفنان محمد رمضان، الذي قدّم فقرة غنائية قبيل بداية مباراة فريقهم أمام نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في استاد القاهرة الدولي، يوم أمس، إذ تعمدوا تجاهله على طريقتهم الخاصة.

وتداول رواد منصة "إكس" لحظة اعتراض جمهور الأهلي على أداء محمد رمضان، إذ وقفوا على أرجلهم، وأداروا ظهورهم له غير ملتفتين إلى عرضه، ورفعوا إشارة النصر التي اشتهر بها الكاريكاتير "حنظلة"، للفنان الفلسطيني ناجي العلي.

كما تعمَّد جمهور الأهلي الهتاف لفلسطين بصوت عالٍ من أجل التغطية على صوت محمد رمضان، ورددوا بصوت واحد حماسي: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.

وكانت الشركة الأفريقية للتأمين، المنظمة لدخول جماهير نهائي دوري أبطال أفريقيا، وضعت شروطًا صارمة لدخول الملعب، أحدها منع المواد الدعائية أو اللافتات التي تحمل شعارات سياسية أو دعائية أو إعلانية، وسماحها فقط بأعلام النادي الأهلي وعلم مصر.

مشهد اعتراض الجمهور على غناء رمضان، أعاد لأذهان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة التقاط الفنان المصري صورة مع مجندة إسرائيلية تدعى مايا زخاريا على هامش حفل غنائي أقامه في اليونان العام الماضي.

إضافة إلى التقاطه صورة مع مطرب إسرائيلي يدعى عومير آدم، كما ظهر بصحبة لاعب المنتخب الإسرائيلي ضياء سبع، وأيضًا رائد الأعمال الإسرائيلي إيلاد تسلا في أوقات سابقة.

ورغم المشهد الاعتراضي الذي نفذه الجمهور لدى بدء رمضان فقرته الغنائية، فإنه استطاع إثارة حماستهم وإشعال الأجواء، حيث دخل إلى ملعب القاهرة الدولي، على أنغام أغنيته الشهيرة "نمبر ون"، برفقة الفرقة الاستعراضية.

وكانت المباراة انتهت لصالح الأهلي المصري بهدف دون مقابل، ليتوج بلقبه القاري للمرة الـ12 في تاريخه. ( فوشيا)