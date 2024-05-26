الانصار احتفظ بالصدارة أمام النجمة والعهد خارج المنافسة بخسارته من البرج

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احتفظ الانصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة 14، بصدارة الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم، بفوزه على الراسينغ بيروت السادس 2 - 0 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في المرحلة الثانية عشرة ايابا، من "مجموعة الصدارة" للفرق التي احتلت المراكز الستة الاولى، في ختام مرحلة الذهاب.وسجل للانصار الفلسطيني محمد حبوس وحسن معتوق من "بنالتي" في الدقيقتين 32 و70.وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاز النجمة الوصيف على الصفاء 2 - 0 (الشوط الاول 1 - 0). وسجل النجمة إصابتيه في الدقائق المحتسبة بدل وقت ضائع في الشوطين، الاولى من "بنالتي" عبر حسن كوراني، والثانية عبر خليل بدر وقت كانت المباراة تلفظ انفاسها. والغى علي الأشقر الحكم هدفين لكل من الفريقين بعد العودة الى "الفار".وعلى ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، حقق البرج فوزا اول على العهد حامل اللقب 3 - 2 (الشوط الاول 1 - 1).سجل للبرج حسن شعيتو وهلال الحلوة ومحمد الحسيني في الدقائق 15 و68 و85.وللعهد خليل خميس ومحمود زبيب في الدقيقتين 20 و 74.وبذلك فقد العهد آماله في التنافس للاحتفاظ بلقبه.