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رياضة
مدرب مان يونايتد: إذا طردوني سأذهب لأحقق الألقاب بمكان آخر
Lebanon 24
26-05-2024
|
14:00
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أثار مدرب مانشستر يونايتد الجدل، بتصريحات "نارية" بعد ساعات من تحقيقه بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.
وقاد المدرب الهولندي إريك تن هاغ فريقه مانشستر يونايتد، لهزيمة بطل إنكلترا مانشستر سيتي، بنتيجة 2-1، في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي السبت.
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وبعد اللقاء، وجه تن هاغ سهامه لمنتقديه، الذين هاجموه طوال الموسم الصعب، والذي أنهاه مانشستر يونايتد بالمركز الثامن في الدوري الإنكليزي الممتاز.
هجوم شرس من المدرب الهولندي
وقال تن هاغ: "فريقنا يتطور ونحن نحقق الألقاب. لدينا لقبين في سنتين، هذا أمر جيد".
وأضاف بتحد: "إذا لم يريدونني بعد الآن في الوظيفة، فسأرحل لأي ناد آخر وأحقق الألقاب، فهذا ما أفعله أنا طوال مسيرتي في كرة القدم".
وقال: "عندما استلمت تدريب مانشستر يونايتد، الفريق كان في حالة يرثى لها. أما الآن، فنحن في طريقنا لبناء فريق للمستقبل".
وعانى تن هاغ من انتقادات كثيرة في موسمه ىالثاني ىبمانشستر يونايتد، وذلك بسبب تدهور نتائج الفريق خلال الموسم، والخروج بشكل مذل من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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