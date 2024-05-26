23
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد انتظار 17 عاما.. الوصل بطلا للدوري الإماراتي
Lebanon 24
26-05-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ليلة انتظرتها جماهير "الامبراطور" طويلا في دبي، حقق نادي الوصل الإماراتي لقب دوري أدنوك للمحترفين، بانتصاره في "ديربي دبي" على نادي شباب الأهلي، مساء الأحد.
وبانتصاره على ملاحقه في صدارة الدوري الإماراتي، ضمن الوصل لقب الدوري رسميا، لأول مرة منذ 17 عاما، مع تبقي جولتين على انتهاء البطولة.
Advertisement
وفي مباراة مثيرة، على استاد زعبيل في دبي،حقق الوصل انتصارا على جاره شباب الأهلي بنتيجة 3-0، وسجل الهدف الأول المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش بالدقيقة 49، وأضاف فابيو دي ليما الهدف الثاني في الدقيقة 59، أما الهدف الثالث فسجله أداما ديالو في الدقيقة 97، لتنطلق الفرحة في أرجاء استاد زعبيل.
وبهذا الفوز حقق الوصل "الثنائية" المحلية، المتمثلة بلقب الدوري والكأس في الإمارات، ليختتم موسما استثنائيا، أعاد أمجاد الفريق العريق.
ويعتبر لقب الدوري هذا، الثامن في تاريخ الوصل، يذكر أن حامل الرقم القياسي لعدد بطولات الدوري هو نادي العين برصيد 14 بطولة.
Advertisement
الأكثر قراءة
قريباً في شوارع بيروت.. وسيلة نقل جديدة لبنانية 100% وبأسعار مدروسة (صور)
Lebanon 24
قريباً في شوارع بيروت.. وسيلة نقل جديدة لبنانية 100% وبأسعار مدروسة (صور)
02:30 | 2024-05-26
26/05/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من المصارف.. 300 دولار شهرياً!
Lebanon 24
من المصارف.. 300 دولار شهرياً!
02:45 | 2024-05-26
26/05/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ1500 ليرة لهذه السيارات!
Lebanon 24
الدولار بـ1500 ليرة لهذه السيارات!
01:45 | 2024-05-26
26/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية... فندق لبناني يفوز بجائزة "أفضل منتجع لعام 2024"
Lebanon 24
للمرة الثانية... فندق لبناني يفوز بجائزة "أفضل منتجع لعام 2024"
04:30 | 2024-05-26
26/05/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من ضربة الناقورة.. أداة تستخدمها إسرائيل لأول مرّة!
Lebanon 24
مفاجأة من ضربة الناقورة.. أداة تستخدمها إسرائيل لأول مرّة!
06:36 | 2024-05-26
26/05/2024 06:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2024-05-26
مبابي: سأعلن عن فريقي الجديد في "الوقت المناسب"
14:00 | 2024-05-26
مدرب مان يونايتد: إذا طردوني سأذهب لأحقق الألقاب بمكان آخر
12:15 | 2024-05-26
الانصار احتفظ بالصدارة أمام النجمة والعهد خارج المنافسة بخسارته من البرج
10:00 | 2024-05-26
ريال مدريد يختتم موسمه في الليغا بالتعادل مع بيتيس
09:00 | 2024-05-26
مبابي: ما حققته مع باريس لن أجده في مكان آخر
08:50 | 2024-05-26
جمهور الأهلي يتجاهل محمد رمضان.. ويهتف لفلسطين
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
27/05/2024 07:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
27/05/2024 07:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
27/05/2024 07:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24