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رياضة

بعد انتظار 17 عاما.. الوصل بطلا للدوري الإماراتي

Lebanon 24
26-05-2024 | 23:00
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في ليلة انتظرتها جماهير "الامبراطور" طويلا في دبي، حقق نادي الوصل الإماراتي لقب دوري أدنوك للمحترفين، بانتصاره في "ديربي دبي" على نادي شباب الأهلي، مساء الأحد.

وبانتصاره على ملاحقه في صدارة الدوري الإماراتي، ضمن الوصل لقب الدوري رسميا، لأول مرة منذ 17 عاما، مع تبقي جولتين على انتهاء البطولة.
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وفي مباراة مثيرة، على استاد زعبيل في دبي،حقق الوصل انتصارا على جاره شباب الأهلي بنتيجة 3-0، وسجل الهدف الأول المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش بالدقيقة 49، وأضاف فابيو دي ليما الهدف الثاني في الدقيقة 59، أما الهدف الثالث فسجله أداما ديالو في الدقيقة 97، لتنطلق الفرحة في أرجاء استاد زعبيل.
وبهذا الفوز حقق الوصل "الثنائية" المحلية، المتمثلة بلقب الدوري والكأس في الإمارات، ليختتم موسما استثنائيا، أعاد أمجاد الفريق العريق.

ويعتبر لقب الدوري هذا، الثامن في تاريخ الوصل، يذكر أن حامل الرقم القياسي لعدد بطولات الدوري هو نادي العين برصيد 14 بطولة.
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