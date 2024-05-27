بعد تقاسمهما عرش إفريقيا 2024.. أين سيقام "السوبر" بين الأهلي والزمالك؟

تربع قطبا الكرة المصرية، الغريمان التقليديان فريقا الأهلي والزمالك على عرش الكرة الإفريقية لعام 2024، ليصطدما ببعضهما للمرة الثانية في مباراة كأس السوبر الإفريقي.



توج نادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024، للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه، إثر فوزه على ضيفه الترجي التونسي (1-0) مساء أمس السبت، على استاد القاهرة الدوري، في لقاء الإياب، بعد تعادلهما من دون أهداف ذهابا في تونس.

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في المقابل، حسم الزمالك لقب كأس الكونفدرالية لنفس الموسم للمرة الثانية في تاريخه، بعد الانتصار على نهضة بركان المغربي بقاعدة الهدف الاعتباري، عقب الخسارة ذهابا (1-2) والفوز (1-0) في الإياب.



مكان مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي لعام 2024:



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في 26 آب 2023، تنظيم نسخة كأس السوبر القاري 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في مدينة الطائف بالسعودية.



وأفاد الـ"كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي وقتها بأنه: "وقع مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق من عام 2023، مذكرة تفاهم مدتها 5 سنوات، تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الإفريقية والسعودية".



وبالتالي فإن مباراة كاس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ستقام في السعودية، وعلى الأرجح خلال شهر سبتمبر من العام الحالي.



كانت مباراة العام الماضي، قد انتهت بفوز الفريق الجزائري حامل لقب كأس الكونفدرالية وقتها بهدف دون رد، ليتوج باللقب على حساب الأهلي للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبحت هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها الأهلي والزمالك ببطولة إفريقية في السنة ذاتها، والأولى في تلك السنوات التي يكون فيها الأهلي بطلا لدوري الأبطال والزمالك متوجا بالكونفيدرالية.



ورغم تتويج الأهلي والزمالك 3 مرات من قبل بالبطولات الإفريقية في موسم واحد، إلا أنهما لم يلتقيا في كأس السوبر الإفريقي إلا مرة وحيدة.



وذلك لأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استحدث كأس السوبر القاري في عام 1993، ومن ثم لم يكن ممكنا أن يلتقيا في ثمانينيات القرن الماضي.



والتقى الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي مرة واحدة قبل 30 سنة، وتحديدا في نسخة 1994، في جنوب إفريقيا، وتوج "الأبيض" باللقب وقتها بعد الفوز على "القلعة الحمراء" بهدف وحيد.



ولدى نادي الأهلي الآن فرصة الثأر من خسارته أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر، قبل 30 عاما.