صلاح على رأس قائمة منتخب مصر استعداداً لتصفيات المونديال

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وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن القائمة شهدت تواجد محمد صلاح قائد الفريق ونجم ليفربول الإنكليزي. أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن قائمة الفريق لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي السادس والعاشر من حزيران المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن القائمة شهدت تواجد محمد صلاح قائد الفريق ونجم ليفربول الإنكليزي.

وغاب صلاح عن آخر مباراتين للمنتخب المصري أمام كل من نيوزيلندا وكرواتيا في بطولة كأس عاصمة مصر الودية، وهي أول مباراتين للمدير الفني الحالي للفريق حسام حسن الذي تولى القيادة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من دور الستة عشر بكأس أمم إفريقيا مطلع العام الجاري.



وأضاف أن القائمة ضمت كلا من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد ومهدي سليمان في حراسة المرمي ومعهم محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيغيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا ومحمد شريف.

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية برصيد ست نقاط بعد فوزه في أول مباراتين، بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو وغينيا بيساو، اللتين تحتلان المركزين الثاني والثالث، وخمس نقاط عن سيراليون وإثيوبيا اللتين تتواجدان في المركزين الرابع والخامس، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بدون رصيد من النقاط.