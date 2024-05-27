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رياضة

للمرة الأولى.. هاري كين يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي

Lebanon 24
27-05-2024 | 04:42
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توج الإنكليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بجائزة الحذاء الذهبي بعد إسدال الستار على موسم 2023-2024 في الدوريات الأوروبية.

وحصد كين جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا، وذلك بعد احتساب أهدافه في أهم بطولات القارة العجوز.
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ووصل رصيد كين إلى 36 هدفا خلال مشاركته في 32 مباراة، متجاوزا سيرهو غيراسي الذي سجل 28 هدفا مع شتوتغارت، بينما حل كيليان مبابي وإرلينغ هالاند في المركز الثالث برصيد 27 هدفا لكل منهما.

وفي المركز الخامس، حل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، بالتساوي مع البلجيكي لويس أوبينا، لاعب لايبزيغ، وهداف الدوري الإسباني أرتيم دوفبيك (جيرونا) برصيد 24 هدفا.
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