نصيحة من أنشيلوتي إلى لاعبي ريال مدريد قبل نهائي أغلى كؤوس أوروبا

Advertisement

قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي إن أفضل نصيحة يمكن أن يقدمها للاعبيه أثناء استعدادهم لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، هي "الاستمتاع باللحظة".ومع اقترابه من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة والسادسة كمدرب والثالثة مع ريال مدريد، يعتقد أنشيلوتي (64 عاما) أن لاعبيه يمتلكون الخبرة اللازمة للتكيف مع هذه المشاعر.وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي، الأحد: "إنه أسبوع للاستمتاع والتحدي والمنافسة. سنستمتع بالأمر حتى الجمعة. الوصول للنهائي يعد نجاحا دائما".وتابع قبل المباراة المقررة السبت: "لدينا ثقة كبيرة. أما بالنسبة للمرشح للفوز باللقب فلا نفكر في ذلك. علينا أن نلعب ضد فريق أدى بشكل جيد للغاية لإقصاء باريس سان جرمان وأتلتيكو مدريد. لقد أظهروا التزاما كبيرا". (سكاي نيوز عربية)