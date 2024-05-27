باريس سان جيرمان يحسم مستقبل أشرف حكيمي

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حسم باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه النهائي من مستقبل أشرف حكيمي في ظل كثرة الشائعات التي تربط النجم المغربي بالعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني أو الانتقال صوب مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المرتقبة.حسب موقع "90min" الشهير، يرغب باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بخدمات أشرف حكيمي، ورفض كل العروض المقدمة من أجل الظفر بخدماته في ميركاتو الصيف القادم؛ إذ ينظر النادي الفرنسي إلى اللاعب المغربي البالغ من العمر 25 عامًا، كأحد أبرز ركائز باريس سان جيرمان، التي يرغب المدرب الإسباني لويس انريكي في الاعتماد عليها الموسم المقبل، خاصة بعد تأكُّد رحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.وتشير تقارير إلى أن باريس سان جيرمان يستعد لبناء فريقه للموسم المقبل، حول أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي، مع التحرك في الميركاتو للتعاقد مع نجم كبير يعوض رحيل مبابي المجاني.