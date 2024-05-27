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رياضة
باريس سان جيرمان يحسم مستقبل أشرف حكيمي
Lebanon 24
27-05-2024
|
09:02
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حسم باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه النهائي من مستقبل أشرف حكيمي في ظل كثرة الشائعات التي تربط النجم المغربي بالعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني أو الانتقال صوب مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المرتقبة.
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حسب موقع "90min" الشهير، يرغب باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بخدمات أشرف حكيمي، ورفض كل العروض المقدمة من أجل الظفر بخدماته في ميركاتو الصيف القادم؛ إذ ينظر النادي الفرنسي إلى اللاعب المغربي البالغ من العمر 25 عامًا، كأحد أبرز ركائز باريس سان جيرمان، التي يرغب المدرب الإسباني لويس انريكي في الاعتماد عليها الموسم المقبل، خاصة بعد تأكُّد رحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
وتشير تقارير إلى أن باريس سان جيرمان يستعد لبناء فريقه للموسم المقبل، حول أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي، مع التحرك في الميركاتو للتعاقد مع نجم كبير يعوض رحيل مبابي المجاني.
ونفى أليخاندرو كامانو وكيل أعمال أشرف حكيمي صحة الأنباء التي تتحدث عن رغبة اللاعب المغربي في الرحيل خلال صيف الانتقالات المرتقب، وذلك بقوله في تصريحات خاصة عبر "TvPlay": "العودة إلى إيطاليا! بالتأكيد لا، أشرف حكيمي يشعر بالراحة في باريس سان جيرمان".
ويمكن القول إن موافقة باريس سان جيرمان على مشاركة النجم المغربي في أولمبياد باريس 2024 مع أسود الأطلس، جاءت لأسباب متعددة منها بناء علاقة متينة مع اللاعب تدفعه للبقاء وتجاهل الإغراءات المتعلقة بالرحيل. (winwin)
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